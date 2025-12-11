Центр МЧС в Воркуте намерены переоснастить

Замглавы министерства Роман Курынин назвал безопасность в Арктике одним из приоритетов работы

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 11 декабря. /ТАСС/. Арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России в Воркуте Республики Коми будет переоснащен, чтобы он действовал максимально эффективно. Об этом сообщил журналистам в Сыктывкаре замглавы МЧС Роман Курынин.

"Мы с главой Республики Коми [Ростиславом Гольдштейном] вчера проводили рабочее совещание, на котором договорились, что в следующем году уделяем внимание арктическому центру в Воркуте. Там необходимо переоснаститься, посмотреть, какие еще возможности имеются, чтобы он действовал максимально эффективно. Договорились, что в следующем году детально оценим его работу, оценим силы и технические средства, которыми он оснащен, и совместно с правительством региона примем решение, какие необходимо предпринять усилия по его укреплению и повышению эффективности его работы", - сообщил Курынин в ходе сбора с руководящим составом Северо-Западного федерального округа.

Как отметил замглавы МЧС России, безопасность в Арктике - это один из приоритетов работы министерства, которое стремится обеспечить безопасность Северного морского пути на всем его протяжении, чтобы спасатели могли вовремя прийти на помощь.

"Открываются новые арктические центры, буквально в первом квартале следующего года мы планируем открыть следующий центр в Сабетте. Регулярно проводятся учения "Безопасная Арктика", в которых принимают участие все силы МЧС России, задействованные на территории Северного морского пути. Каждое такое учение вносит свой вклад в повышение боеготовности наших подразделений", - отметил Курынин.