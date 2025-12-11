Пашинян сделал видеоселфи на фоне Лубянской площади под песню группы "Ласковый май"

В конце он отправил всем уже традиционное сердечко, сложенное из пальцев

ЕРЕВАН, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своих социальных сетях видеоролик с рабочего визита в Москву. В нем он продемонстрировал вид из своего окна номера по всей видимости гостиницы "The St. Regis Москва Никольская" на Лубянскую площадь. В видео Пашинян слушает песню группы "Ласковый Май"- "Белые Розы".

Ролик он сопроводил записью: "Доброго и хорошего дня, люблю всех". В конце он отправил всем уже традиционное сердечко, сложенное из пальцев.

Премьер-министр Армении 11-12 декабря находится с рабочим визитом в Москве для участия очередном заседании Евразийского межправительственного совета, а также в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и техники.

Борт Пашиняна ночью не смог приземлиться в российской столице из-за закрытого воздушного пространства и был перенаправлен в Санкт-Петербург. Самолет с Пашиняном смог вылететь из аэропорта Пулково в Москву лишь утром.