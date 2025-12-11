В Вологодской области создадут запас льготных лекарств во избежание сбоев

Расходы на льготное лекарственное обеспечение увеличили до 4,3 млрд

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минздрав Вологодской области сформирует в январе запас лекарств для льготников на четыре месяца, чтобы не было сбоев в поставках медикаментов, которые наблюдались ранее, сообщил министр здравоохранения области Николай Гонтюрев. В целом расходы на льготное лекарственное обеспечение увеличены с 4 млрд рублей из областного бюджета в 2025 году до 4,3 млрд рублей в 2026 году.

"Продолжаем заблаговременную подготовку к обеспечению льготников лекарственными препаратами. В январе, сразу после новогодних праздников, начнется отгрузка лекарств на 2026 год, формируется четырехмесячный запас. Перебоев не будет", - сообщил Гонтюрев на оперативном совещании правительства региона.

Как подчеркнул по итогам совещания губернатор Георгий Филимонов, финансирование на закупку лекарств обеспечено. В этом году сумма составляла 4 млрд рублей, на следующий расходы увеличены до 4,3 млрд рублей из областного бюджета. Для непрерывных поставок медикаментов размещены закупки суммарно на 2,3 млрд рублей.

Ранее в области запустили горячую линию по вопросам льготного обеспечения лекарствами. По данным Центра управления регионом, эта тема одна из наиболее популярных в обращениях жителей наряду с другими вопросами по здравоохранению, ЖКХ и благоустройству. Год назад наблюдались сбои в поставках лекарств, количество отсроченных рецептов достигало более 2 тыс..