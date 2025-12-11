В ГД предложили разрешить жителям МКД решать, какой бизнес будет в их доме

Такая мера позволит предотвращать конфликты на ранней стадии и повысит ответственность бизнеса перед местным сообществом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Дмитрий Певцов направили письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением предоставить жителям домов право решать голосованием, какие заведения и магазины будут располагаться на первом этаже дома. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что действующее законодательство дает собственникам помещений право голоса при переводе квартиры в нежилой фонд, однако, если помещение уже имеет статус коммерческого, его владелец вправе сдать его в аренду под большинство видов предпринимательской деятельности без согласования с соседями, при условии соблюдения санитарных и иных обязательных требований. У жителей практически отсутствуют законные инструменты для предварительного влияния на выбор профиля бизнеса в их доме, считают парламентарии. По их мнению, несмотря на действующие нормы, жители продолжают испытывать дискомфорт от шума в ночное время и громких компаний, собирающихся у других заведений - баров, формально соблюдающих метраж, кальянных или саун, а также сталкиваются с шумной ночной разгрузкой у круглосуточных магазинов.

"Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в Жилищный кодекс РФ, предоставив общему собранию собственников право согласовывать виды разрешенной коммерческой деятельности в нежилых помещениях дома. Такой механизм может быть реализован в формате превентивного согласования", - указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что такая мера позволит предотвращать конфликты на ранней стадии и повысит ответственность бизнеса перед местным сообществом.