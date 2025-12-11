В выходные поезда МЦД-2 в сторону центра не будут делать остановку на станции Царицыно

Департамент транспорта советует доехать до станции Курьяново и пересесть на поезд в обратном направлении или выбрать поезд, следующий по маршруту Подольск - Царицыно без остановок

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Платформа Царицыно будет закрыта 13 и 14 декабря для остановки поездов МЦД-2, следующих на Нахабино. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

"13 и 14 декабря поезда в сторону центра не будут останавливаться на станции Царицыно", - говорится в сообщении.

Столичный департамент транспорта рекомендует пассажирам, следующим в центр со станции Царицыно, доехать до станции Покровское и пересесть на поезд в сторону центра или воспользоваться метро. Тем, кто хочет попасть на станцию Царицыно из области, департамент советует доехать до станции Курьяново и пересесть на поезд в обратном направлении или выбрать поезд, следующий по маршруту Подольск - Царицыно без остановок.