СФ хочет внести правки в законы на фоне роста числа заочных приговоров

Их количество с 2022 года выросло втрое, сообщил судья Верховного суда РФ Алексей Карлин

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации хочет уточнить нормы законодательства по вынесению заочных приговоров, число которых в последние годы стремительно растет. Главная цель - обеспечить баланс интересов подсудимых и потерпевших, заявил, открывая круглый стол в Совете Федерации, первый замглавы комитета по конституционному законодательству Николай Владимиров.

Рост количества заочных дел

Число заочных приговоров в России с 2022 года выросло втрое, сообщил судья Верховного суда РФ Алексей Карлин. С 2022-го по первое полугодие 2025 года количество заочно осужденных лиц составило 0,5% от общего числа осужденных: 0,8% от числа осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, 0,1% среди осужденных за тяжкие преступления (за 3,5 года - 519 лиц) и 0,3% (283 лица) - среди осужденных за особо тяжкие преступления.

Если в 2022 году по тяжким преступлениям заочно были осуждены 71 человек, а по особо тяжким - 26, то уже в 2024 году их было соответственно 201 и 98.

Из 802 осужденных заочно за 3,5 года за тяжкие и особо тяжкие преступления лишь 52 лиц в итоге предстали очно перед судом, а 750 лиц продолжают скрываться и уклоняются от явки в суд, отметил Карлин.

"Конвейер" заочных приговоров

Заочное судопроизводство "практически работает как конвейер", подчеркнула представитель Генпрокуратуры России Мадина Долгиева. В первом полугодии этого года суды заочно рассмотрели 559 уголовных дел, в то время как за весь 2024 год - 867, за 2023 - 643 дела. "То есть за весь 2025 год их будет в почти два раза больше, чем в 2023 году", - заметила она, подчеркнув, что если первоначально заочное рассмотрение дел считалось исключением из правил, то теперь "превратилось в абсолютно рутинную работу".

Она напомнила, что изначально цель заочного производства - процессуальная экономия и ускорение судопроизводства при наличии доказанной воли обвиняемого уклониться от суда.

"Сейчас практика рассмотрения уголовных дел в отношении иностранных граждан получила массовый характер, которые изначально не находятся или никогда не находились на территории РФ", - заметила она.

Приемлемость заочных судов

Вице-президент ФПА РФ Нвер Гаспарян отметил, что вынесение заочных приговоров - это нормальная практика, которая признана международными правовыми институтами. Она упоминалась в Уголовном кодексе РСФСР 1923 года, в УК РСФСР 1960 года отсутствовала и вернулась в УПК 2001 года. "Международный комитет по правам человека, отправленный "в отставку" Европейский суд (из его юрисдикции РФ вышла в 2023 году - прим. ТАСС), а также Конституционный суд РФ, дружно говорят о том, что такая форма судопроизводства приемлема, в случае, если подсудимый извещен о предстоящем судебном разбирательстве", - напомнил он.

При этом в статье 123 Конституции России говорится о том, что заочное судебное разбирательство по уголовным делам не допускается кроме случаев, определенных законом. А статья 245 УПК, где говорится о возможности заочного рассмотрения, "слабо урегулирована". На практике возможно вынесение заочных приговоров по преступлениям небольшой, средней тяжести, тяжким и особо тяжким. "То есть по всем 360 составам УК можно выносить заочный приговор. Но эта неопределенная норма, которая, с нашей точки зрения, порождает почву для волюнтаристских и произвольных решений. Если следователь возжелает по любому уголовному делу [заочное рассмотрение], он может это сделать", - отметил Гаспарян. По его мнению, следовало бы определить по какой категории уголовных дел возможно вынесение заочных приговоров, а по другим делам современная коммуникация позволяет находить подсудимого даже за рубежом.

Адвокаты также предлагают ввести в законодательство возможность заочного предъявления обвинения с участием приглашенного или назначенного защитника, предоставив ему право ознакомиться с материалами дела до суда.

Отмена предварительных слушаний

Представитель Генпрокуратуры предложила отменить проведение обязательных предварительных слушаний, лишенных смысла при отсутствии подсудимого, который не может возразить на ходатайства перед началом слушаний в суде. По ее словам, на основании не проведенных предварительных слушаний в прошлом году в апелляции был отменен ряд заочных приговоров в том числе в отношении отсутствующих иноагентов.

Защита прав потерпевших

Судьи предлагают расширить возможность заочного рассмотрения дела скрывшегося подсудимого не только по делам о тяжких преступлениях, но и о преступлениях небольшой и средней тяжести, поскольку "в регионах очень много дел приостановлено за розыском подсудимых и получается, что права потерпевших оказываются незащищенными", сказал начальник отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики в области уголовного судопроизводства ВС РФ Михаил Шалумов.

Кроме того, судьи предлагают отменить обязательность отмены и пересмотра приговора в случае, когда заочно осужденный все же предстал перед судом и подал кассационную жалобу о возврате дела для очного рассмотрения. С этим согласились в Генпрокуратуре, где считают возможным усилить возможности апелляции по новому уже очному рассмотрению дела осужденного ранее заочно.