В Воронеже за месяц восстановят поврежденный при атаке 10 декабря подъезд дома

Жильцам предоставят места в пунктах временного размещения и предложат варианты проживания в маневренном фонде городской администрации

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Восстановление одного из подъездов дома в Воронеже, поврежденного в результате украинской атаки 10 декабря, займет около месяца, жильцам на это время предоставят места в пунктах временного размещения и предложат варианты проживания в маневренном фонде городской администрации. Жители другого поврежденного подъезда смогут вернуться в свои квартиры после проверки подачи света и тепла, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Петрин.

"Информация о состоянии дома на данный момент: один подъезд требует ремонта. Жителей расселяем в ПВРы и предложим им маневренный фонд, так как восстановление подъезда займет примерно месяц. <…> Во втором подъезде проверяем подачу света и тепла. В случае, если вопросов не возникнет, жители этого подъезда вернутся в дом уже сегодня", - написал глава города.

Петрин добавил, что помещения находятся под охраной, попасть в них можно только в сопровождении полиции.

По информации мэра, известно о 20 поврежденных автомобилях, балконах и окнах в трех домах в результате украинской атаки вечером 10 декабря. Ранее в городе уже был введен режим ЧС, который позволяет оперативно приступить к устранению последствий без принятия дополнительных решений.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщал, что в результате падения обломков БПЛА и скоростной воздушной цели в областном центре были повреждены административное здание и остекление нескольких многоквартирных домов, в одном из домов - лифт. Временно эвакуировано 80 человек, большинство из которых разместилось у родственников. Также поврежденные сети электро- и теплоснабжения были восстановлены к утру четверга.