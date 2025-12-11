Парк общественного транспорта Йошкар-Олы пополнили 10 новых автобусов и троллейбусов

До конца года власти Марий Эл ожидают поставку еще семи автобусов "Камаз" и пяти троллейбусов

ЙОШКАР-ОЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Десять новых автобусов и троллейбусов отечественного производства пополнили парк общественного транспорта Йошкар-Олы. Об этом сообщил журналистам глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев после торжественной церемонии передачи ключей от новых машин.

"Передал ключи от пяти автобусов большого класса "Нефаз" и пяти новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом госпредприятию "Троллейбусный транспорт", - сказал Зайцев. Он назвал это мероприятие частью последовательной работы по обновлению парка общественного транспорта, которая была поставлена еще в 2023 году. "Ранее мы уже обновили парк на 90 автобусов, в прошлом году заключили соглашение с ПАО "КАМАЗ" о поставке 22 автобусов и троллейбусов и сейчас до конца года ждем еще семь автобусов "Камаз" и пять троллейбусов", - напомнил Зайцев. Он выразил уверенность в том, что новый транспорт позволит жителям передвигаться по городу с удовольствием.

В свою очередь, в пресс-службе главы республики пояснили, что ситуация с обновлением автопарка в Марий Эл требовала внимания уже давно. "Средний возраст подвижного состава общественного транспорта составляет 10 лет у автобусов и 29 лет у троллейбусов, износ подвижного состава становится причиной нарушения расписания движения", - заключили в пресс-службе.