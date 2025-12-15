Статья

Ответственность за безответственность. Что грозит за несанкционированную вырубку деревьев

Новый год все ближе, один из главных его символов — украшенная елка. Многие россияне предпочитают покупать живые деревья, а не искусственные. Но кто-то решает просто пойти в лес и срубить дерево. Но за это в России предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Какие штрафы будут за нарушения и как правильно приобрести живую елку — в материале ТАСС

Почему нельзя вырубать деревья

Деревья в лесах нельзя рубить в первую очередь потому, что это наносит сильный экологический ущерб. Они вырабатывают и очищают кислород, предотвращают оползни и сели, помогают в регулировании водного баланса на планете и даже снижают уровни пыли и шума.

Поэтому вырубка регулируется законами — как федеральными, так и региональными. Чтобы получить разрешение на рубку лесного угодья РФ, нужно получить специальный документ — порубочный билет. В нем указываются:

разрешенные объемы порубки;

сроки работ;

местоположение и другие данные.

Без такого билета вырубка запрещена и считается незаконной. "Самостоятельно вырубать елку или срезать ветви с елей в лесу или на территории зеленого фонда города Москвы, к которому относятся особо охраняемые природные территории, особо охраняемые зеленые территории, природные и озелененные территории, иные территории, занятые зелеными насаждениями, нельзя", — рассказала доцент кафедры экологического и природоресурсного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Наталия Ведышева.

Какая ответственность будет за нарушения

Если физическое или юридическое лицо будет заниматься незаконной вырубкой деревьев, оно понесет административную или уголовную ответственность в зависимости от размера ущерба, вида и объема нарушения.

"За незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев предусмотрена административная ответственность. <…> Уголовная ответственность предусмотрена за незаконную рубку, а также повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенную в размере, превышающем 5 тыс. рублей", — поделилась Ведышева.

Так, если ущерб составил менее 5 тыс. рублей, нарушитель будет нести административную ответственность. Если же ущерб превышает 5 тыс. рублей — уголовную, предусмотренную ст. 260 УК РФ. Есть разная степень "тяжести" ущерба.

Значительный размер (более 5 тыс. рублей). В таком случае штраф составит до 500 тыс. рублей. Кроме того, как один из вариантов наказания предусматриваются обязательные, исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до двух лет вкупе со штрафом 100–200 тыс. рублей.

Крупный размер (50 тыс. рублей и выше). Штраф может составить от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Тут тоже предусматриваются принудительные работы, а лишение свободы за такой ущерб — до четырех лет со штрафом 150–300 тыс. рублей. А еще нарушителю могут запретить занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Особо крупный ущерб (150 тыс. рублей и более). Штраф — 1–3 млн рублей. Также есть вариант принудительных работ — до пяти лет со штрафом 300–500 тыс. рублей, а также лишение свободы — до семи лет со штрафом 300–500 тыс. рублей. И с таким ущербом тоже могут запретить занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Кроме привлечения к административной или уголовной ответственности, гражданина привлекут к имущественной ответственности за причинение вреда лесным насаждениям в соответствии с таксами и методикой, закрепленной постановлением правительства РФ от 29.12.2018 №1730 "Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства", — отметила Ведышева.

Она добавила, что при определении размера вреда такса за незаконную рубку, выкапывание, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников хвойных пород удваивается за период ноябрь — январь.

Где приобрести живую елку к Новому году

Для новогодних праздников елка — один из главных символов. И реализацией "праздничных" деревьев занимаются только профильные хозяйства и продавцы. Поэтому стоит осторожно подходить к покупке живой елки.

Первый вариант, который рекомендует Ведышева, — купить дерево на елочном базаре. "В ноябре 2025 года прошли торги на право размещения нестационарных торговых объектов для продажи елей, сосен, лапника (елочных базаров) в округах Москвы. Как правило, елочные базары открываются во второй половине декабря и работают до 31 декабря включительно".

Второй вариант — более долгий, но, по словам Ведышевой, более интересный: можно обратиться в ближайшее от места проживания лесничество. "Для оформления легального права на вырубку необходимо заполнить заявление с указанием паспортных данных, оплатить квитанцию, заключить договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд", — рассказала она.

Эксперт уточнила, что сотрудники лесничества укажут место, где можно срубить дерево. Обычно это участки молодого ельника под линиями электропередачи, противопожарные разрывы, минерализированные полосы или места, подлежащие расчистке.