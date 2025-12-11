Глава ВОЗ: соглашение о борьбе с пандемиями будет открыто к подписанию после мая

Страны - участницы организации ведут переговоры о важном приложении к соглашению - системе доступа к патогенам и обмена генетической информацией, заявил Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Соглашение о борьбе с пандемиями может стать открытым для подписания после 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет с 18 по 23 мая в Женеве. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, в настоящее время страны - участницы ВОЗ ведут переговоры о важном приложении к соглашению - системе доступа к патогенам и обмена генетической информацией. Этот механизм "должен обеспечить быстрое выявление и обмен патогенами с пандемическим потенциалом, а также справедливый и своевременный доступ к вакцинам, лекарствам и диагностикам", пояснял глава организации.

"Мы надеемся, что переговоры будут завершены вовремя, чтобы приложение PABS было принято на следующей Всемирной ассамблее здравоохранения, - отметил Гебрейесус на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Женеве. - После этого пандемическое соглашение может быть открыто для подписания и, наконец, будет иметь силу международного права".

20 мая Всемирная ассамблея здравоохранения на 78-й сессии в Женеве официально приняла соглашение о борьбе с пандемиями, разработкой которого ВОЗ занималась более трех лет. Оно направлено на укрепление глобального сотрудничества в области профилактики, обеспечения готовности и реагирования на будущие пандемические угрозы. Согласно проекту соглашения, страны ВОЗ обязуются создать систему по обеспечению доступа к патогенам и совместному использованию связанных с этим выгод, а также помогать друг другу в вопросе передачи знаний и технологий для производства вакцин. Соглашение предполагает учреждение координационного финансового механизма по оказанию помощи развивающимся странам, а также создание глобальной цепи поставок и логистической сети.

Всемирная ассамблея здравоохранения - главный руководящий орган ВОЗ, состоящей из 194 государств. Ежегодно, как правило в мае, делегаты от всех стран ВОЗ собираются для согласования приоритетов и политики организации.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с заболеванием COVID-19 действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По данным ВОЗ на 23 ноября 2025 года, в мире было зарегистрировано почти 779 млн случаев заражения коронавирусом и более 7,1 млн летальных исходов.