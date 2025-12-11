В нескольких районах Пензы отсутствует мобильный интернет

Ограничения ввели для безопасности конкретных объектов

ПЕНЗА, 11 декабря. /ТАСС/. Отключение мобильного интернета в ряде районов Пензы при отсутствии оповещений о возможной атаке БПЛА связано с необходимостью обеспечения безопасности конкретных объектов. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе прямой линии.

Ограничения мобильного интернета в регионе вводятся вместе с режимом беспилотной опасности. При этом в ряде районов Пензы, в том числе в центре города, мобильный интернет отсутствует вне зависимости от введения этого режима.

"В городе Пензе, в Сердобске, еще в ряде населенных пунктов мы видим, что далеко не везде у нас работает мобильный интернет, в том числе и в периоды, когда у нас нет официального оповещения о воздушной опасности. Эти меры вводят службы правопорядка с учетом обеспечения сохранности и безопасности определенных объектов, расположенных на территории области. Это вынужденная мера, которая определяется ходом СВО. <…> Это связано с безопасностью конкретных объектов", - объяснил Мельниченко.

Он подчеркнул, что власти региона занимаются развитием системы общественного Wi-Fi. В августе сообщалось, что в регионе действуют 600 бесплатных точек доступа. По словам Мельниченко, к бесплатному Wi-Fi можно подключиться на центральной пешеходной улице Пензы - улице Московской, планируется запустить точки бесплатного доступа в интернет и в других районах города. "Мы будем стараться так сделать, чтобы любимые места пребывания пензенцев, места отдыха мы охватили системой бесплатного Wi-Fi", - добавил губернатор.