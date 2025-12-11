Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре можно купить по Пушкинской карте

Стоимость одного билета по программе на спектакли в декабре составит 5 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Билеты в Государственный академический Большой театр на представления балета "Щелкунчик" можно приобрести по программе "Пушкинская карта". Об этом сообщила пресс-служба театра в своем Telegram-канале.

"Билеты по программе "Пушкинская карта" на представления балета "Щелкунчик", которые пройдут с 17 декабря по 11 января, поступят в продажу на официальном сайте Большого театра в пятницу, 12 декабря, в 12:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость одного билета по программе на спектакли в декабре составит 5 тыс. рублей, на спектакли в январе - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.