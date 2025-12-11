В СПбГУ считают политическим произволом задержание археолога Бутягина

Университет готов оказывать поддержку для его скорейшего освобождения и возвращения в Россию

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Задержание археолога Государственного Эрмитажа Александра Бутягина в Польше является политическим произволом. Такое мнение опубликовали в виртуальной приемной Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), отвечая на запрос ТАСС.

"Александр Михайлович Бутягин является ассистентом кафедры археологии Санкт-Петербургского государственного университета. СПбГУ считает задержание А. М. Бутягина политическим произволом. Университет готов оказывать поддержку для его скорейшего освобождения и возвращения в Россию", - говорится в сообщении со ссылкой на слова проректора по правовым вопросам СПбГУ Юрия Пенова.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина, который был приглашен на чтение курса лекций по теме "Последний день Помпеи" в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде, задержали по прибытии в Варшаву. Она добавила, что "польские судебные органы приняли решение о задержании на основании международного ордера на арест, выданного властями Украины". Дипломат поясняла, что российский ученый обвиняется киевским режимом в "уничтожении культурного наследия" во время проведения археологических раскопок в Крыму, который, как подчеркнула Захарова, является неотъемлемой частью Российской Федерации.