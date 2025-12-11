В Минпросвещения предложили создать план долгосрочного заказа образовательного инвентаря

Такой концептуально-стратегический документ поможет органам исполнительной власти отслеживать прогресс в оснащении, сообщила заместитель министра просвещения Ольга Колударова

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. План долгосрочного заказа оснащения кабинетов образовательных организаций нужно создать в РФ. Такой концептуально-стратегический документ поможет органам исполнительной власти отслеживать прогресс в оснащении, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной обсуждению итогов III Национального съезда "Учпром-2025" как основы для дорожной карты развития учебной промышленности до 2030 года.

"Ежегодно у нас проводится масштабный мониторинг прогнозируемой потребности в средствах обучения и воспитания для дошкольных, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций. Он нам на сегодняшний день уже дает возможность формировать долгосрочный заказ для производителей средств обучения и воспитания. Я поддержу, что, наверное, нужен концептуально-стратегический общий документ и план такого долгосрочного заказа, чтобы он был не просто в намерениях, а действительно, [чтобы] все органы исполнительной власти видели, куда мы двигаемся по оснащению наших образовательных организаций", - сказала она.

Замминистра добавила, что ведомство ведет активную работу с регионами по оснащению образовательных организаций. Она напомнила, что до 2030 года продолжается работа по оснащению предметных кабинетов.

"На съезде "Учпром-2025" удалось собрать представителей производств, о которых должны знать по всей стране. Очень часто люди не знают, что многие качественные товары были произведены именно в их регионе, да и то, что в целом многие товары на полках магазинов отечественные. Общество "Знание" со своей стороны уже рассказывает про лидеров отечественного рынка и готово и дальше продолжать эту работу - как в лекционном, так и видеоформате", - отметила заместитель генерального директора общества "Знание" Ирина Карих.