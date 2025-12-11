Фильм об истории православия в Карелии планируют представить в 2026 году

По словам министра культуры республики Алексея Лесонена, работа была рассчитана на два года

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии планируют представить документальный фильм об истории православия в Карелии в 2026 году. Об этом сообщил министр культуры республики Алексей Лесонен в своем докладе о подготовке к празднованию 800-летия крещения карелов.

Празднование 800-летия крещения карелов в России запланировано на 2027 год, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Властям регионов и местному самоуправлению рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздника. Основные мероприятия пройдут в Карелии.

"В съемках фильма принимают участие эксперты в области истории, православия и культуры. Комплексную экспертную помощь также оказывает Петрозаводская и Карельская епархия. Средства, которые были запланированы в этом году, уже освоены в полном объеме <...>. Фильм выйдет в следующем году", - сказал министр на заседании Совета представителей карелов, вепсов и финнов республики.

По словам Лесонена, работа была рассчитана на два года. Общий объем средств предусмотрен в размере 5,7 млн рублей. В этом году создан сценарий, отсняты рабочие материалы. Съемки проходили в Карелии, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Великом Новгороде и Лихославле.

Партнерами фильма выступили Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, музей-заповедник "Кижи", исторический парк "Бастiонъ", Новгородский музей-заповедник и Тверской государственный объединенный музей.