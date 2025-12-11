ЦОДД: десятибалльные пробки в Москве "рассосутся" после 20:00

Средняя скорость потока - 23 км/ч

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует, что движение в Москве нормализуется после 20:00.

"По данным ЦОДД, в настоящее время движение интенсивное преимущественно в центральной части города. По прогнозам ЦОДД, движение нормализуется после 20:00.Средняя скорость потока - 23 км/ч", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что интенсивное движение наблюдается на Можайском шоссе в районе дома 3/1; набережной Тараса Шевченко до Новоарбатского моста; улице Грузинский Вал до площади Тверской Заставы.

По данным портала "Яндекс.Пробки", заторы в Москве достигли максимальных 10 баллов.