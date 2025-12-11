Жога заявил о планах по грантовой поддержке молодежных соцпроектов в УрФО

В частности, округ поддержит проект по круглогодичному трудоустройству подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Проекты по помощи молодым мамам и детям с ограниченными возможностями здоровья, круглогодичному трудоустройству подростков и созданию экотроп будут поддержаны грантами в Уральском федеральном округе (УрФО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога по итогам первого заседания обновленного Совета по молодежной политике округа, которое прошло в Челябинске.

"С докладами выступили первые участники совета. О поддержке молодых мам рассказала акушерка и психолог с Ямала Елена Макарова. Ученица 10-го класса из Екатеринбурга Вероника Павлусенко озвучила инициативу по круглогодичному трудоустройству подростков. Жена погибшего участника СВО Динара Новикова представила проект для детей с ограниченными возможностями здоровья. А начальник смены из Карабаша Максим Глазков поднял вопросы экологической грамотности и создания экотроп", - рассказал он, отметив, что принято решение сразу "перейти от слов к действиям", и представленные идеи получили гранты для реализации от волонтерского центра "Сила Урала".

В состав совета вошли школьники и студенты, педагоги и ученые, представители некоммерческих организаций и волонтеры, молодые предприниматели, заводчане, представители креативных индустрий. "Каждый прошел через конкурс в 13 человек на место и является экспертом в своей теме. <...> Не устану повторять: в Уральском федеральном округе умная и талантливая молодежь. Уверен, идеи ребят станут реальной силой, меняющей нашу жизнь к лучшему", - добавил полпред.