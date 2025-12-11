В РФ за 10 месяцев ущерб от дистанционных хищений превысил 154 млрд рублей

За последние четыре года активно корректировались старые, а также вырабатывались новые меры, принимаемые государством и бизнес-сообществом, направленные на защиту граждан от дистанционных хищений, сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ущерб от дистанционных хищений за 10 месяцев текущего года в России составил свыше 154 млрд рублей. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

"Если в начале текущего года динамика прироста ущерба увеличивалась, то в октябре динамика прироста снизилась на 20 процентов. Однако сумма похищенных денежных средств продолжает оставаться высокой и составляет более 154 миллиардов рублей", - сказал он на форуме "Антифрод Россия".

Филиппов добавил, что за последние четыре года активно корректировались старые, а также вырабатывались новые меры, принимаемые государством и бизнес-сообществом, направленные на защиту граждан от дистанционных хищений. По его словам, в действующий закон было внесено более 100 различных изменений, усиливающих контроль, ответственность и обеспечивающих безопасность дистанционных услуг.