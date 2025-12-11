ВОЗ не подтвердила связь между потерей памяти и вакцинацией от COVID-19

В организации по-прежнему ведется наблюдение за пациентами, которые "восстанавливаются от симптомов, возникших еще до развития постковидного синдрома"

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Анализ имеющихся на данный момент научных данных не подтвердил наличия связи между вакцинацией от коронавируса и потерей памяти, которая наблюдаются у ряда пациентов, страдающих от постковидного синдрома. Об этом заявил руководитель отдела оповещений о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения и оперативных мер реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Абдирахман Махамуд.

"Исследования продолжаются, и мы полностью открыты к новым данным, - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Женеве. - На данный момент все имеющиеся данные не выявили какой-либо связи между вакцинацией против COVID-19 и потерей памяти".

По его словам, в организации по-прежнему ведется наблюдение за пациентами, которые "восстанавливаются от симптомов, возникших еще до развития постковидного синдрома". "Шесть из каждых 1 100 человек все еще страдают и сталкиваются с последствиями длительного коронавируса. Симптомы варьируются от легкой усталости до потери памяти", - пояснил эксперт. По его словам, у ВОЗ есть "достаточно доказательств, что именно само заболевание коронавирус вызывает такие симптомы", в то время как "вакцинация помогает предотвратить потерю памяти".

"Вакцина против коронавируса не только спасает жизни, предотвращает тяжелое течение болезни и госпитализацию, но и помогает предотвратить некоторые симптомы, связанные с постковидным синдромом", - резюмировал он.

Газета The Korea Herald писала, что ученые Национального института здравоохранения Республики Корея (KNIH) заявили, что нашли вероятный механизм ухудшения памяти и возникновения других когнитивных проблем у людей, перенесших COVID-19, а также их предполагаемое решение. Согласно этой гипотезе, шиповидный белок S1 вируса COVID-19 прямо воздействует на нервные клетки, блокируя их связи и снижая активность НМДА-рецепторов, которые передают сигналы в мозге.