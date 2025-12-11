В Урупском районе КЧР открыли мемориальную доску в честь героя СВО

Она установлена на фасаде здания прокуратуры района, которой Шуваев руководил в 2004-2009 годах

ЧЕРКЕССК, 11 декабря. /ТАСС/. Открытие мемориальной доски участнику специальной военной операции, бывшему прокурору Урупского района Карачаево-Черкесии Сергею Шуваеву состоялось в станице Преградной. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона.

"В мероприятии приняли участие представители прокуратуры республики, следственного управления СК России по КЧР, администрации Урупского района, военного комиссариата, юнармейцы, общественность. В своем выступлении прокурор Карачаево-Черкесии Олег Жариков отметил присущие Сергею Николаевичу Шуваеву долг, честь и мужество", - говорится в сообщении.

Мемориальная доска установлена на фасаде здания прокуратуры Урупского района, которой Шуваев руководил в 2004-2009 годах. Службу в органах прокуратуры он начал в 1995 году, работал также в органах Следственного комитета России по КЧР. "Сергея Шуваева отличали профессионализм, порядочность, преданность делу, отзывчивость и чуткость. В 2023 году он принял решение добровольно отправиться в зону специальной военной операции. Участвовал в освобождении территории ДНР на Артемовском направлении. 24 октября 2024 года погиб при выполнении боевого задания. Его жизнь оборвалась, но память о нем навсегда останется в наших сердцах", - отметили в надзорном ведомстве.