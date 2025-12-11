Инвесторов привлекут к реставрации объектов культурного наследия Ставрополья

Благодаря государственно-частному партнерству в регионе вернули к работе бывший санаторий в Кисловодске, напомнил губернатор края Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Более 60 объектов культурного наследия находятся в неудовлетворительном состоянии на Ставрополье. Вернуть их к полноценному использованию поможет работа с инвесторами, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в мессенджере Max.

"С 2020 года на 500 объектах культурного наследия проводились ремонтно-реставрационные работы. Вместе с тем, 67 объектов, имеющих охранный статус, находятся в неудовлетворительном состоянии. Решить эту задачу призвана работа с собственниками памятников и частными инвесторами", - написал он.

Объекты, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, принадлежат разным собственникам - от федеральных структур до духовных организаций. "Такие объекты остро нуждаются как минимум в консервации и проведении противоаварийных работ, а по возможности - в реконструкции и возвращении к полноценному использованию. На Ставрополье опыт привлечения внебюджетных средств для восстановления исторических зданий уже есть", - отметил Владимиров.

Благодаря государственно-частному партнерству в регионе вернули к работе бывший санаторий в Кисловодске. "Есть и другие положительные примеры сотрудничества с частными инвесторами в этой сфере. Однако эта работа требует особой осторожности. Инвестор должен быть максимально надежен и заинтересован в соблюдении всех требований, которые накладывает на проведение работ охранный статус памятника", - отметил глава региона.

В правительстве края отмечают, что помощью в сохранении объектов культурного наследия может стать программа льготного кредитования на восстановление памятников культуры. Для участия в программе в 2026 г. главы территорий Ставрополья совместно с заинтересованными органами проведут полную инвентаризацию объектов культурного наследия. На Ставрополье в общей сложности более 1,6 тыс. зданий и сооружений имеют статус объекта культурного наследия.