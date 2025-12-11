В Испании хотят внедрить инструмент для блокировки доступа к соцсетям лицам до 16 лет

Испанская инициатива тестируется Европейской комиссией

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Испании планирует внедрить в 2026 году инструмент, позволяющий блокировать доступ лицам младше 16 лет к соцсетям. Об этом сообщила газета ABC со ссылкой на министра цифровой трансформации Оскара Лопеса.

Испанская инициатива сейчас тестируется Европейской комиссией (ЕК). В свою очередь парламент королевства рассматривает законопроект о защите несовершеннолетних, который повышает минимальный возраст для открытия аккаунта в соцсетях с 14 до 16 лет. Если норма будет принята, она должна будет сопровождаться "верификацией возраста", отметил министр.

По его словам, "испанский инструмент по возрасту, который уже функционирует, тестируется Еврокомиссией, но он уже функционирует". Лопес уточнил, что этот инструмент будет интегрирован в персональный цифровой кошелек, над которым работает ЕК и который может быть запущен в течение 2026 года. При этом на европейском уровне до сих пор не согласован минимальный возраст для доступа к социальным сетям.

9 декабря в Австралии вступил в силу закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. Как сообщается в заявлении интернет-регулятора страны, с 10 декабря соцсети, работающие в Австралии, обязаны деактивировать аккаунты детей и подростков.