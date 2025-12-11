В горах Карачаево-Черкесии в 2025 году спасли более 80 человек

Большинство работ по спасению людей проводилось в сложных условиях высокогорья

ЧЕРКЕССК, 11 декабря. /ТАСС/. Более 80 туристов спасли в горах Карачаево-Черкесии в 2025 году, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"В горах республики спасателями Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева с начала года проведены 62 поисково-спасательные операции, спасены 82 человека, к сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении.

Большинство работ по спасению людей проводилось в сложных условиях высокогорья, подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что по маршрутам Карачаево-Черкесии с начала года прошли участники свыше 900 туристических и альпинистских групп, зарегистрированных в МЧС России.