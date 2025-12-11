В Москве набирает популярность отдых в отелях среди самих горожан

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Москвичи стали составлять значимую долю от всех отдыхающих в столичных отелях, горожане часто бронируют номера на выходные. Об этом ТАСС сообщил руководитель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

"Важными гостями для отельеров Москвы являются сами москвичи, которые выбирают гостиницы Москвы в качестве места отдыха, например, на выходные. Это частый случай. Семьи на целые выходные бронируют номера для того, чтобы почувствовать себя туристами в своем любимом городе", - сказал Козлов перед церемонией вручения премии "Путеводная звезда - 2025".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета, сегодня в среднем 15% от всех постояльцев столичных гостиниц составляют именно москвичи.

Козлов добавил, что благодаря качественному туристическому предложению в Москве на сегодняшний день не наблюдаются высокий и низкий сезон, нагрузка на гостиницы достаточно равномерно распределяется в течение года с повышением в праздники и выходные дни и в период масштабных городских мероприятий. Предложение туристического номерного фонда сейчас достаточно для того, чтобы разместить всех желающих приехать в Москву, добавил он.