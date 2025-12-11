Чувашия установила размеры выплат пострадавшим при атаке беспилотников

При частичной и полной утрате выплачивается соответственно 78 375 и 156 750 рублей на человека

ЧЕБОКСАРЫ, 11 декабря. /ТАСС/. Размеры выплат пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе от террористических актов, установлен в Чувашии. В зависимости от травм пострадавшим выплатят от 313,5 тыс. до 627 тыс. рублей, сообщила пресс-служба администрации главы республики.

9 декабря была совершена атака БПЛА на Чебоксары. По данным властей, в результате пострадали 14 человек и повреждено 15 зданий, в том числе 10 жилых домов и детский сад. В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По предварительной оценке, ущерб превышает 20 млн рублей.

"Расширен перечень выплат пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. <…> Размер выплат составит: членам семей погибших - 1 567 500 рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи. Пострадавшим по здоровью: при тяжком или средней тяжести вреда - 627 000 рублей, при легком вреде - 313 500 рублей", - говорится в сообщении.

По данным властей, при частичной и полной утрате выплачивается соответственно 78 375 и 156 750 рублей на человека. Компенсация за повреждение или утрату транспортных средств составит 50% от затрат на ремонт и стоимости технической экспертизы не более 400 000 рублей. "Выплата в размере 300 тыс. рублей обеспечивается как юридическим лицам, так и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированным в установленном порядке", - уточняется в сообщении.

Было отмечено, что соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства о выплатах из резервного фонда на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий. Его подписал премьер-министр республики Сергей Артамонов. Власти уточнили, что главная задача - оказать максимальную поддержку пострадавшим от последствий атак вражеских беспилотников.