Чечня передала 80 внедорожников УАЗ в зону спецоперации

Среди предоставленных автомобилей - пикапы на базе УАЗ "Патриот" и "Буханка"

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Мэр Грозного Хас Магомед Кадыров передал в зону специальной военной операции 80 внедорожников УАЗ. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, добавив, что вместе с ним он осмотрел переданную спецтехнику.

"Мэр города Грозного, наш дорогой брат Хас-Магомед Кадыров, передал на нужды специальной военной операции 80 внедорожников УАЗ. <…> Среди предоставленных автомобилей - пикапы на базе УАЗ "Патриот" и "Буханка". Самые крепкие и проверенные временем грузопассажирские машины. Эти отечественные автомобили повышенной проходимости зарекомендовали себя как надежные и универсальные транспортные средства, способные работать в различных климатических условиях, а также преодолевать маршруты по бездорожью", - отметил Кадыров.

Уточняется, что все внедорожники поступили за счет Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат Хаджи Кадырова по решению президента Фонда Аймани Несиевны.