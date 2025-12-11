В Ростове-на-Дону появится программа лесовосстановления

До сезона древонасаждения власти совместно с учеными определят породы деревьев, от высадки которых придется воздержаться из-за появления новых вредителей

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону подключили ботанический сад Южного федерального университета (ЮФУ) к созданию программы лесовосстановления на территориях городских лесов на фоне необходимой замены ясеней, которые массово пострадали от вредителя. Об этом сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

"Попросил ботанический сад помочь в создании программы лесовосстановления на территориях городских лесов. Это особенно актуально на фоне необходимой замены ясеней, массово пострадавших от вредителя", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, до сезона древонасаждения власти совместно с учеными определят породы деревьев, от высадки которых придется воздержаться из-за появления новых вредителей, включая ясеневую златку.

Эксперты ботанического сада также оценят аварийность существующих деревьев и разработают методички для районных дендрологов, в том числе о правильной обрезке деревьев.

На территории Ростова-на-Дону расположены несколько крупных рощ, лесов и сосновый бор. Самым крупным считается Щепкинский лес, его площадь оценивается в 1,6 тыс. га, он является особо охраняемой природной территорией и расположен в Ворошиловском районе города. В Щепкинском лесу растет более 40 видов деревьев и кустарников, включая дубы, ясени, березы, клены, липы, тополя и другие растения.