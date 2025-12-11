Число отключенных от света жителей Вологодской области снизилось до 4,2 тыс.

Электричества нет в 131 населенном пункте 2 муниципалитетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Количество отключенных от электроснабжения в непогоду жителей Вологодской области удалось снизить до 4,2 тыс., света нет в 131 населенном пункте 2 муниципалитетов. Днем отключенных было вдвое больше, сообщила заместитель губернатора Евгения Мазанова.

"На 20:00 [мск] 11 декабря электроснабжение отсутствует в зоне ответственности "Россетей" у 4 182 жителей в 127 населенных пунктах в Череповецком и Кадуйском округах. Задействованы 62 бригады, 226 человек, 69 единиц техники. В зоне ответственности ВОЭК [Вологодской областной энергетической компании света нет] у 81 человека в четырех населенных пунктах в Череповецком и Кадуйском округах. На устранении работают четыре бригады, 12 человек, шесть единиц техники. Ориентировочное время восстановления 22:00 11 декабря", - сообщила Мазанова в докладе губернатору Георгию Филимонову, он разместил данные в своем Telegram-канале.

Как сообщил ранее директор Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Константин Котиков, технологические нарушения начались в ночь на 10 декабря, в основном из-за налипания снега на ЛЭП и падения на них деревьев. На ликвидацию аварий были привлечены бригады энергетиков из соседних регионов Северо-Запада.

По данным замгубернатора Евгении Мазановой, всего в зону массовых отключений попали 411 населенных пунктов, более 15 тыс. человек и 20 социально значимых объектов. На аварийно-восстановительные работы привлечены 237 энергетиков в составе 67 бригад. Попавшие под отключение котельные и водозаборы, социальные объекты подключили к резервным источникам электроснабжения.

На ближайшие несколько суток будет сохранено усиленное дежурство ремонтных бригад и полное восстановление электроснабжения, отмечал Котиков. По данным Вологодского ЦГМС, после оттепели до +3 градусов и залповых снегопадов в пятницу ожидается резкое похолодание, температура опустится до минус 2-4 градусов, а в ночь на субботу - до 7-9 градусов мороза.