Костромская область передала в зону СВО вездеходы-багги

Также военным направили квадроциклы и УАЗы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Костромская область направила в костромские полки новые вездеходы-багги, сконструированные специально для использования в условиях специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Ситников.

"Сегодня отправляем новую партию техники в наши десантные полки, которые выполняют самые сложные боевые задачи. В этот раз в составе - новые модели багги, ждем отзывов о том, насколько они будут эффективны на линии боевого соприкосновения. Отдельные слова благодарности - фонду "Гордимся тобой" и нашему дорогому сенатору Николаю Журавлеву, который организует мероприятия по сбору необходимых финансовых средств. Всем ребятам на передовой - низкий поклон и до встречи", - написал Ситников.

По словам губернатора, новая техника - маневренная, надежная и простая в управлении. Также военным были переданы квадроциклы и УАЗы, на передовую направлены 19 единиц техники. Ключи от автомобилей бойцам передали губернатор Сергей Ситников и заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

Новый транспорт позволит быстро добираться до отдаленных участков, в том числе по бездорожью, подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых.