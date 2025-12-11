В Дагестане на август 2026 года наметили технический запуск магистрального водоворота

Это позволит обеспечить питьевой водой более 900 тыс. жителей городов Махачкалы, Каспийска и впоследствии Избербаша, улучшив качество жизни населения

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Водовод "Чиркей-Махачкала-Каспийск" будет готов к техническому запуску уже в конце лета 2026 года. Реализацию проекта обсудили на совещании глава Дагестана Сергей Меликов и первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

"Подрядчик заверил, что объект будет полностью завершен в установленные сроки, а технический запуск запланирован на конец лета 2026 года. Все работы ведутся строго по графику", - говорится в сообщении.

Запуск водовода позволит обеспечить питьевой водой более 900 тыс. жителей городов Махачкалы, Каспийска и впоследствии Избербаша, улучшив качество жизни населения.