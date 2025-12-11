На третий хакатон Первого кубка нейроконтента поступило более 600 заявок

Это участники из 82 регионов России и зарубежных стран

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. На третий хакатон спецпроекта "Первый кубок нейроконтента" президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) поступило свыше 600 заявок из 82 регионов РФ и зарубежных стран, сообщает пресс-служба РСВ.

"На третий хакатон зарегистрировались 614 участников из 82 регионов России и зарубежных стран. В топ-3 регионов с наибольшим количеством заявок вошли Красноярский край, Москва и Санкт-Петербург. Напомним, третий хакатон пройдет в рамках открытия филиала Национального центра "Россия" в Красноярске", - говорится в сообщении.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что сегодня "Россия - страна возможностей" дает жителям всех регионов новые пути для роста. "Мы рады принимать хакатон "Первого кубка нейроконтента" у нас в крае. Это хороший пример того, как задачи технологического развития, обозначенные президентом, воплощаются в конкретные проекты, где молодежь может проявить себя и получить реальный результат. Сегодня "Россия - страна возможностей" дает жителям всех регионов новые пути для роста, и для нас участие в кубке особенно важно: Красноярский край - один из регионов, где начинает работу пространство Национального центра "Россия", - отметил он.

Партнер проекта - АНО "Развитие технологий искусственного интеллекта" - заключит с победителями контракт на 500 тыс. рублей для производства социально значимого контента. Количество участников с каждым хакатоном увеличивается: на первый было подано 272 заявки из 57 регионов России, на второй - 416 из 70 регионов.

"Кубок - это не просто соревнование, а настоящая площадка для совершенствования практических навыков в сфере нейроконтента. Это ответ на тренд, где множество профессиональных креаторов создают социально значимые, созидательные проекты, а государство помогает им в этом. Ключевым здесь является то, что большинство участников кубка (65%) - это молодежь. То есть проект - это также и площадка для выявления талантливых молодых людей, которые с самых ранних лет могут создавать уникальный контент на благо Отечества", - отметила директор по коммуникациям президентской платформы Ольга Добрина.

Сейчас все заявки проходят технический отбор. Ключевым является портфолио, экспертное жюри оценивает его по нескольким критериям: качество готовых проектов участников, опыт работы с нейросетями и IT-сервисами, наличие навыков для эффективного взаимодействия в команде. К следующему этапу допускаются претенденты, выполнившие все технические условия. Из них будут сформированы команды, которые примут участие в очном этапе.

О проекте

Первый кубок нейроконтента направлен на поддержку специалистов, создающих с помощью нейросетей актуальный для государственных и коммерческих структур контент. Он объединяет контент-менеджеров, копирайтеров, видеомейкеров, моушн-дизайнеров и AI-креаторов. Спецпроект проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".