В Москве определили лауреатов премии в области туризма "Путеводная звезда"

У конкурса 44 победителя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Определены 44 лауреата ежегодной премии в области туризма и гостеприимства "Путеводная звезда", сообщил в своем канале в Мах мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уже 26 лет город отмечает представителей индустрии, которые делают столицу привлекательнее и комфортнее. В этом году у конкурса 44 победителя, реализующих значимые для Москвы проекты", - написал мэр.

Он отметил, что Музей криптографии стал лауреатом в номинации "Лучшее впечатление для детей", иммерсивная программа Московского планетария победила в номинации "Лучшая вечерняя шоу-программа". В специальной номинации "Город в кино" отметили сериал "Москва слезам не верит. Все только начинается", а лучшим кинотеатром признали киноконцертный комплекс "Мосфильм".

"Выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" на ВДНХ стала лучшей среди посвященных столице. Также наградили экскурсоводов, столичные гостиницы, рестораны, гастрономические кластеры и розничные сети. Спасибо, что с любовью рассказываете о нашем городе, делая его еще интереснее", - добавил мэр.