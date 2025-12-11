В Вологде уволили глав ритуальных служб, где брали плату за похороны бойцов СВО

Тарифы они установили самовольно и не согласовали с городскими властями

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Руководителей двух муниципальных ритуальных служб Вологды уволили после скандала о взимании платы с родственников погибших бойцов СВО за дополнительные услуги при захоронении. Тарифы были установлены самовольно и не были согласованы с городскими властями, незаконный приказ о взимании такой платы отменен, сообщил глава Вологды Сергей Жестянников.

"По поручению губернатора области Георгия Филимонова пресекли неподобающие действия муниципальной ритуальной службы. Ритуальная организация самовольно установила тарифы и брала плату с родственников погибших бойцов специальной военной операции за сопутствующие услуги при захоронении. Два директора МКУ "Ритуал" и МБУ "Ритуал-спецслужба" уволены сегодня. Новые руководители заступят на должности уже завтра", - сообщил Жестянников в своем Telegram-канале.

По словам главы города, "тарифы не были согласованы с городскими властями. Незаконный приказ о взимании денежных средств отменен с сегодняшнего дня".

"Захоронение наших погибших защитников - это, как подчеркнул глава региона, священная тема. Такие ситуации недопустимы. Будет проведен аудит для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сообщил Жестянников.

Губернатор ранее заявил о неприемлемых действиях ритуальной компании при организации захоронения погибшего участника СВО. Стало известно, что в условиях, когда погребение погибших бойцов является бесплатным, ритуальная компания взимала плату с их близких за так называемые дополнительные услуги.

С 1 января 2026 года в Вологодской области будет проведена унификация похоронной сферы, и она полностью перейдет под управление Главного управления по похоронному делу области. Это делается для декриминализации сферы, чтобы она стала понятной и прозрачной, и чтобы коммерсанты не наживались на трагедиях, сказал Филимонов. Он также поручил главе Вологды дополнительно разобраться в произошедшем.

Единые тарифы

Позже губернатор сообщил, что провел совещание с членами областного правительства по вопросу организации погребения участников СВО. Главе города Жестянникову поручено разобраться в ситуации и доложить, почему руководство муниципального учреждения "Ритуал-спецслужба" применяло тарифы на ритуальные услуги, не согласованные в установленном порядке.

Замгубернатора Сергею Сорокину дано поручение оперативно подготовить нормативно-правовой акт для региона, который будет устанавливать максимальные и минимальные тарифы на услуги погребения. Цель этого акта - обеспечить унификацию сферы ритуальных услуг и привести ее к единому областному стандарту.

Участник СВО и финалист регионального кадрового проекта "Герои Русского Севера" Андрей Шамбер был предложен на должность в муниципальном учреждении "Ритуал-спецслужба". Ранее он занимал должность генерального директора управляющей компании "Коммунальщик" и уже успел заслужить положительные отзывы на этом посту, сообщил глава региона.