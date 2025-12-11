Дом социального обслуживания в Самаре планируют сдать до конца 2025 года

В нем оборудуют современный стационар на 84 места для пожилых людей, нуждающихся в постоянной помощи

САМАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Дом социального обслуживания в Самаре - первый в России проект государственно-частного партнерства в сфере соцобслуживания - планируется сдать в эксплуатацию до конца 2025 года. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере Мах.

"В рамках программы государственно-частного партнерства в 2022 году было заключено концессионное соглашение на реконструкцию здания старого пансионата. Это первый в России проект ГЧП в сфере социального обслуживания. <…> Приняли необходимые решения, позволяющие нам сдать объект в срок - до конца этого года", - написал Федорищев.

По его словам, здесь будет оборудован современный стационар на 84 места для пожилых людей, нуждающихся в постоянной помощи, которая включает систему долговременного ухода и реабилитацию.

Кроме того, как отметил губернатор, в рамках нацпроекта "Семья" будет построен еще один дом социального обслуживания на 100 мест. "Оба объекта имеют исключительную важность для повышения качества оказания социальной помощи жителям нашего региона", - написал Федорищев.