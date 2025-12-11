В Доме Армии участникам СВО вручили медали "За офицерскую честь"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Общероссийская организация "Офицеры России" вручила сотрудникам силовых ведомств, в том числе участникам СВО, общественные награды - медаль "За офицерскую честь" - в связи с празднованием Дня Героев Отечества. Торжественное мероприятие проходило в Центральном доме Российской армии (ЦДРА), передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня участники, ветераны боевых действий очень молоды. Это наша молодежь. Но эта молодежь уже вся награждена боевыми орденами и медалями, высшими наградами нашей страны, Герои Российской Федерации. И, как в 1945-м году их деды и прадеды водрузили Знамя Победы над логовом фашизма, так и сегодняшняя молодежь, сегодняшние участники специальной операции выполнят тот же самый приказ, который поступит от Верховного главнокомандующего - водрузить Знамя Победы над логовом укрофашизма", - выступил с речью председатель президиума "Офицеров России", Герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Липовой.

Всего в торжественном мероприятии приняли участие более 200 генералов и офицеров - участников боевых действий, в том числе специальной военной операции. Среди них были свыше 30 Героев России и Героев Советского Союза, кавалеры боевых орденов и медалей, представители ветеранских и волонтерских организаций.

Ежегодно, начиная с 2014 года, Общероссийская организация "Офицеры России" проводит торжественные мероприятия в праздник Героев Отечества. В этот день чествуют и вручают награды представителям ведомств и гражданского общества, а также людям, которые вносят свой весомый вклад в выполнение целей и задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.