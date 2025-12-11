В Ярославле в нескольких многоквартирных домах нарушено теплоснабжение

Специалисты ведут ремонтные работы

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Теплоснабжение нарушено в нескольких многоквартирных домах (МКД) на пяти улицах Ярославля. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии.

"Сегодня во время проведения плановых работ ТГК-2 в Красноперекопском районе произошло нарушение теплоснабжения нескольких многоквартирных домов на улицах 8 Марта, Бахвалова, Закгейма, Носкова, Красноперекопской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжается выявление утечек теплоносителя, ведутся ремонтные работы. В первой половине 12 декабря начнется поэтапный запуск систем теплоснабжения МКД.