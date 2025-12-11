В Калининграде откроется региональный информационный центр ТАСС

РИЦ станет седьмым по счету представительством информационного агентства в российских регионах

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Региональный информационный центр (РИЦ) "ТАСС Калининград" откроется в Калининграде 12 декабря. РИЦ станет седьмым по счету представительством информационного агентства в российских регионах. Откроет РИЦ "ТАСС Калининград" генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, в мероприятии так же планируют принять участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор региона Алексей Беспрозванных, заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Сергей Елисеев, а также руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.

Калининградская область является самым западным регионом страны, здесь расположена база Балтийского флота, важнейшие промышленные предприятия, Музей Мирового океана. На территории региона проходят матчи российской премьер-лиги, работает филиал Государственной Третьяковской галереи, в стадии строительства находится отделение Большого театра.

Благодаря созданию "ТАСС Калининград" жители региона смогут быстрее узнавать актуальную информацию о решениях федеральных и местных властей, значимых событиях в экономике и социальной сфере, знакомиться с новостями в культурной, спортивной, научной и повседневной жизни Калининградской области.

Сегодня в российских регионах уже работают шесть региональных информационных центров ТАСС: это РИЦ во Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

На площадке "ТАСС Калининград" будет работать пресс-центр агентства - пространство для открытого диалога представителей власти, бизнеса, общественных организаций и СМИ.