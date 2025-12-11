В Петербурге назвали 10 лучших отелей страны по версии премии Wheretotravel

Церемония вручения наград состоялась в Российском этнографическом музее

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Вторая церемония вручения наград всероссийской отельной премии Wheretotravel Hotels Award состоялась в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Событие стало частью программы международного туристического форума "Travel Hub. Приезжай. Зима", сообщили организаторы премии.

"Первое место рейтинга лучших отелей России и победитель в специальной номинации "Лучший отель Москвы и Центрального региона России" - отель "Арарат Парк Хаятт Москва", Москва", - говорится в пресс-релизе по итогам церемонии.

Второе место рейтинга и победитель в спецноминации "Лучший отель Дальнего Востока и Сибири" - отель "Манжерок", Республика Алтай. Петербургский отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg занял третью строчку и победил в спецноминации "Лучший отель Санкт-Петербурга и Северо-Запада".

Четвертое место рейтинга и победа в номинации "Лучший отель Урала и Приволжского региона России" достались отелю Kazan Palace by Tasigo в Казани. На пятом - Lotte Hotel Moscow в Москве, этот же отель стал лучшим в номинации "Отель с лучшим завтраком". На шестой и седьмой строчках - петербургские "Астория" и "Гельвеция".

На восьмом месте и с победой в номинации "Лучший отель Северного Кавказа и Южного региона России" - отель Rodina Grand Hotel & Spa в Сочи. На девятом - Four Seasons Hotel Moscow в российской столице. На десятой строчке рейтинга - московский отель "Метрополь".

Особые номинации

Звание "Лучший мини-отель России" досталось отелю "Грандъ Сова" из Плеса. В спецноминации "Самый технологичный отель" победу одержал Mantera Supreme в Краснодарском крае.

Отель Cosmos Collection Izumrudny Les в Московской области победил в специальной номинации "Лучший семейный отель России", отель MediSpa-отель Mayrveda из Кисловодска - в спецноминации "Лучший SPA-отель России". Лучшим глэмпингом страны был признан "Точка Немо" из Ярославской области, а среди бутик-отелей победил 39 by Sateen Group в Ростове-на-Дону.

О премии

Wheretotravel Hotels Award - ежегодная всероссийская премия, вручаемая лучшим отелям страны. Согласно правилам, получить ее может абсолютно любая гостиница России: не имеют значения ни количество "звезд", ни местоположение, а только качество и уровень заботы о гостях. Рейтинг отелей формируется членами экспертной коллегии, которые руководствуются в своих оценках собственными впечатлениями. Попасть в рейтинг можно единственным способом: если отель внесет в него эксперт. В лонг-лист 2025 года вошел 551 отель.

Премия прошла при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.