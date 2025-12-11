Россиянам рассказали, куда жаловаться в случае неоплаты переработок

Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил, что работники могут обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудники, которым работодатели не выплачивают компенсацию за часы сверхурочной работы, могут обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Если работодатель нарушает процедуру оформления переработки и отказывается ее оплачивать, рекомендую написать заявление об этом факте на имя руководителя в двух экземплярах. Один экземпляр передайте работодателю, а на втором начальник должен поставить отметку, что его принял. Также можно направить заявление заказным письмом с уведомлением о вручении посредством "Почты России", - рассказал эксперт.

"Если попытка решить вопрос мирно не принесла результата, то стоит обращаться в вышестоящие инстанции: трудовую инспекцию, прокуратуру, суд", - добавил он.

За неоплату сверхурочной работы или неполную выплату в нужный срок зарплаты, премий и компенсаций работодателю грозит штраф по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. "Такое нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на предпринимателей - от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, на юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей", - пояснил Машаров.