В Госдуме призвали запретить запуск фейерверков вблизи многоэтажных домов

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов подчеркнул, что не видит необходимости в полном запрете фейерверков на Новый год

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Полный отказ от фейерверков на Новый год не нужен, но нужно четко прописать запрет на их использование вблизи многоквартирных домов. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ("Единая Россия").

"Понятно, что в центре городов запускать нельзя ни в коем случае. Надо запретить запускать там, где находятся многоэтажки, откуда может попасть фейерверк на балкон. Но в целом запрещать, мне кажется, будет немножечко жестковато", - сказал депутат.

По его словам, имеющиеся сейчас ограничения оформлены в виде "кучи всяких параграфов", которые непонятны людям. "Правила должны быть очень понятны. Надо четко написать, что можно запускать там, где, условно говоря, двор, открытая площадка, не ближе 50-100 м от дома", - сказал парламентарий, выразив уверенность, что законопослушные граждане будут соблюдать эти ограничения.

Милонов отметил, что грамотно используемая и не контрафактная пиротехника может приносить только радость, а ее запуск на Новый год уже стал традицией. "От того, что мы покупаем в официальном магазине проверенную пиротехнику и запускаем ее в установленном месте, мы никому ничего плохого не делаем", - считает Милонов.