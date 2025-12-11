В Грозном определили победителей журналистской премии "Золотое перо"

Среди печатных и интернет-изданий в категории "Статья" победил главный редактор Российского Бюро Sada-e-Rus Хамдани Иштиак Сайед Хуссейн, а в категории "Очерк" - Эльза Лорсанова

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Победителей XII Международной журналистской премии "Золотое перо" памяти первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова определили в Грозном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"В телевизионном блоке лучшими стали Бауфикан Халид из Алжира и Владислав Андрица с телеканала Russia Today. В области радиовещания победу одержали Селима Хасбулатова из ЧГТРК "Грозный" и Татьяна Власова с "Липецк FM". Среди печатных и интернет-изданий победителем в категории "Статья" стал главный редактор Российского Бюро Sada-e-Rus Хамдани Иштиак Сайед Хуссейн, а в категории "Очерк" - Эльза Лорсанова", - написал Кадыров.

Кроме того, лучшей фотографией года признана работа Павла Колядина из издательского дома "Мир Белогорья", а в номинации блогосфера отмечен Адам Токаев.

"В 2025 году здесь было представлено более 250 работ из 12 стран. Такой большой ажиотаж свидетельствует, что "Золотое перо" уверенно расширяет свое международное присутствие и становится площадкой, где ценится честная позиция, глубокий взгляд и уважение к фактам. Не менее важно и то, что благодаря этой премии новые поколения узнают о жизненном пути Ахмата-Хаджи Кадырова", - сказал глава Чечни.