В европейской части России ноябрь был рекордно теплым

Температура обошла норму на 2,6 градуса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Прошедший ноябрь в европейской части РФ занял второе место по температурным характеристикам, средняя месячная температура превысила климатическую норму на 2,6 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Средняя месячная температура воздуха в ноябре на европейской территории России оказалась выше нормы на 2,6 градуса. На европейской территории России прошедший ноябрь стал вторым самым теплым месяцем в истории регулярных наблюдений в стране. Теплее его на европейской территории России был только ноябрь 2013 года, и то всего на 0,2 градуса", - сказал он.

Поскольку на азиатской части страны аномалия температуры была ниже нормы, в результате средняя температура по ноябрю по России вошла только в третью десятку теплых месяцев, отметил Вильфанд.