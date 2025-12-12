На юге европейской части России в ноябре была сильнейшая засуха

На остальной территории осадков в ноябре выпало около и больше месячной нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

"Ноябрь существенно улучшил ситуацию в Центральном Черноземье, там много осадков выпало и это очень хорошо скажется на озимых культурах. Но на юге европейской России ноябрь был очень засушливым. Скажем, в Астраханской области выпало всего 2 миллиметра осадков за весь месяц, что составляет 11%. В Калмыкии при этом в ноябре выпало 13%, в Ростовской области - 38%", - сказал он.

В Ростовской области за осенние месяцы выпало всего 2/3 - 67%. Засуха в ноябре отмечалась и в Краснодарском крае, там выпало 30% от месячной нормы осадков, в Крыму - 45%. В Северо-Кавказском федеральном округе также в ноябре наблюдалась сильная засуха, в Ставрополье выпало всего 20% влаги, в Дагестане - 10%, в Кабардино-Балкарии - 3%, в Чечне - 11%. В Северной Осетии осадков не было совсем, как и в Ингушетии. На остальной территории России осадков в ноябре выпало около и больше месячной нормы.