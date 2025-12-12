За хулиганство на дорогах предложили ввести уголовную ответственность

Внесенный в Госдуму законопроект предполагает изменения в статью 213 Уголовного кодекса Российской Федерации

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым вносит на рассмотрение палаты парламента межфракционный законопроект о введении уголовной ответственности за хулиганство со стороны водителя транспорта или направленное против него. Текст законопроекта имеется в распоряжении ТАСС.

Изменения вносятся в статью 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, которой предусмотрена уголовная ответственность за хулиганство. Законопроектом предлагается дополнить статью определением признаков нового состава преступления - совершения хулиганских действий водителем транспорта или в отношение водителя транспорта.

Согласно пояснительной записке, управление транспортными средствами - сфера, где взаимодействие участников происходит в условиях повышенной концентрации нервной энергии и стресса. Акт вандализма или агрессивное поведение водителей или других лиц по отношению к водителям может привести к массовым нарушениям правил дорожного движения, авариям и даже человеческим жертвам.

"Это давно назревшее решение - введение дополнительных отягчающих обстоятельств в статью 213 Уголовного кодекса "Хулиганство". Предлагаемые меры позволят значительно усилить ответственность для тех, кто провоцирует разборки на дороге и различных видах транспорта. А это - прямая угроза безопасности для водителей, пассажиров и пешеходов", - пояснил ТАСС Нилов.

По мнению депутатов, введение уголовной ответственности за хулиганство водителем или против него позволит упредить преступления и исключить угрозы жизни и здоровью граждан и сформировать более безопасную среду для всех участников дорожного движения, а также на придомовых территориях и стоянках.