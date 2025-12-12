На Камчатке прогнозируют штормовой нагон морской воды в Авачинскую губу

Явление сохранится до 19:00 мск 13 декабря

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Штормовой нагон морской воды в Авачинскую губу ожидается в Петропавловске-Камчатском 13 декабря в связи с приближающимся циклоном. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"По данным УГМС, вечером 13 декабря в районе Петропавловск-Камчатского городского округа прогнозируется штормовой нагон морской воды в Авачинскую губу, во время которого ожидается возможное подтопление низменных участков побережья бухты. Явление сохранится до 02:00 (19:00 мск 13 декабря) 14 декабря", - сообщает ведомство,

На основании прогноза повышается вероятность возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, ограничения и затруднения движения автотранспорта по причине перелива участков дорожного полотна и затопления морской водой низменных участков побережья Авачинской бухты и территории Петропавловского морского порта. Спасатели настойчиво рекомендуют населению не выходить и не выезжать в период действия неблагоприятного явления на прибрежную зону, родителям - следить за местонахождением своих детей.