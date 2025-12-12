В Петропавловске-Камчатском закроют проезд для крупногабаритного транспорта

Причиной стал надвигающийся циклон

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Проезд для крупногабаритного транспорта закроют в Петропавловске-Камчатском в связи с надвигающимся в ночь на 13 декабря циклоном. В период сильных осадков на дистанционный режим работы будут переведены некоторые учреждения, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Планируется, что проезд по основным магистралям для крупногабаритного транспорта будет временно закрыт. Также будет сформирован единый резерв тягачей и вспомогательной техники, который будет задействован в краевом центре", - рассказали в правительстве Камчатки.

Уточняется, что для снижения транспортной нагрузки в период сильных осадков на дистанционный режим работы будут переведены образовательные учреждения и ряд организаций.

Циклон приближается к берегам Камчатки, прогнозируется, что основной удар стихии придется на ночь и день 13 декабря. Это уже пятый мощный циклон за последний месяц, в предыдущие ситуацию на дорогах значительно затрудняли крупногабаритные автомобили, которые не справлялись с обледеневшими подъемами.