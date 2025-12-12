Эксперт Козловская: молодежный тренд "нематюкабрь" нуждается в поддержке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Молодежный тренд "нематюкабрь" едва ли продлится долго без поддержки. Важно больше рассказывать об успехах тех, кто очистил свою речь, сообщила ТАСС заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А.И. Герцена, профессор Наталия Козловская.

Ранее в СМИ появилась информация о запущенном блогерами тренде на воздержание от нецензурной лексики в декабре. По задумке, испытание должно помочь молодым людям закалить психику.

"Будет ли этот тренд долгосрочным, зависит от многих факторов, и прежде всего от потребностей общества. Можно развивать и поддерживать эту модель разными способами: вовлекать в тренд известных людей, создавать социальную рекламу, рассказывать о тех, кто "закалил менталку" и выдержал испытание. Но, скорее всего, мода на "чистую речь" пройдет и сменится каким-то новым веянием", - сказала она.

Эксперт добавила, что мода на определенную модель поведения в течение месяца не нова, как и модель, по которой образовано слово: нематюкабрю предшествовал небритябрь (ноябрь без бритья). Она предположила, что небритябрь - калька с английского (No shave November), а нематюкабрь образован по аналогии.

По словам Козловской, отказ от мата можно оценить только положительно: чем меньше мата, тем чище язык и здоровее коммуникация.