Вильфанд: осень на европейской части РФ стала второй самой теплой

Средняя температура осенних месяцев 2024 и 2025 годов - одинакова, обе осени с самыми теплыми показателями, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Осень 2025 года на территории европейской части России разделила первое рекордное место по теплу с осенним периодом прошлого года. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В сентябре, октябре и ноябре на европейской территории температура оказалась рекордно высокой. Однако средняя температура осенних месяцев 2024 и 2025 годов - одинаковы, обе осени с самыми теплыми показателями температуры. Правда, за счет разных месяцев. В прошлом году сентябрь был такой же по температуре, как июль. Это был просто четвертый летний месяц. А в этом году и октябрь, и ноябрь были очень теплыми", - сказал он.

Вильфанд также рассказал, что по всему северному полушарию ноябрь 2025 года стал третьим самым теплым в истории: на первом месте ноябрь 2024 года, на втором - 2023. "Но что самое интересное, что и осредненная температура в северном полушарии за все осенние месяцы тоже оказалась на третьем месте", - подчеркнул он.