МТС: в России вырос интерес к пауэрбанкам на фоне зимы и холодов

В зимний период пользователи сталкиваются с быстрой разрядкой смартфонов и их непредсказуемым выключением на морозе, что и стимулирует покупку внешних аккумуляторов, сообщили аналитики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. В России существенно вырос спрос на пауэрбанки: с 1 по 10 декабря продажи увеличились на 32% по сравнению с аналогичным периодом ноября, сообщили ТАСС в МТС. В годовом выражении рост составил 13%.

"Динамика связана с зимними холодами, в период которых пользователи сталкиваются с быстрой разрядкой смартфонов и их непредсказуемым выключением на морозе, что и стимулирует покупку внешних аккумуляторов", - пояснили в компании.

В среднем на пауэрбанки тратят 1,8 тыс. рублей, отдавая предпочтение моделям с большой емкостью. 52% продаж у МТС пришлось на аксессуары емкостью 15 000 мАч и более, на модели от 10 000 мАч - 35%. Компактные пауэрбанки, к которым МТС причисляет модели от 3 000 до 5 000 мАч, заняли 12% продаж.

Больше всего продажи росли в "федеральных округах со снегопадами" - Сибирском (на 52,1%), Северо-Западном (на 24,5%) и Дальневосточном (на 8,6%). Но по числу проданных пауэрбанков все же лидирует Москва (21% продаж), за ней с большим отрывом идут Санкт-Петербург (9%) и Омск (7%).

В декабре 2024 года по отношению к ноябрю продажи выросли на 17%.