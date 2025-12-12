Стали известны направления, куда россияне стремятся на новогодние каникулы

Российские туристы выбирают путешествия в Дубай, Египет, Китай, сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Новогодние каникулы российские туристы хотят провести в теплых странах, выбирая путешествия в Дубай, Египет, а в этом году еще и в Китай, в котором ввели безвизовый режим. Об этом ТАСС сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"Египет сегодня [выбирают] больше 30% в целом по зимнему сегменту. Еще 17% - это ОАЭ; есть тенденция сегодня к смещению [интереса] к Саудовской Аравии, к Катару: россияне поехали путешествовать и изучать Ближний Восток, так как эти страны делают интересным свой туристический продукт. Нельзя забывать про Турцию, которая тоже в значительной степени становится привлекательной. Особое место - Новый год в Дубае, туда россияне стремятся за гастрономией с культурными событиями, праздничным салютом и музеями современного искусства", - рассказал эксперт.

Волков отметил, что в связи с введением безвизового режима резко вырос и интерес к поездкам в Китай, за счет чего эта страна вошла в число наиболее популярных для поездок на новогодние каникулы.

Однако, по словам специалиста, не уступает по популярности зарубежным путешествиям и отдых в России. Например, на Красной Поляне, где продолжается развитие горных курортов, а лыжные трассы особенно привлекают тех, кто предпочитает проводить зимние праздники со снегом.

"Российский внутренний туризм предлагает разнообразные маршруты, включая железнодорожные туры, организованные Российскими железными дорогами, которые позволяют провести новогодние каникулы в красивых местах - как на юге, так и на северо-западе страны", - добавил собеседник агентства, уточнив, что отечественный рынок успешно адаптируется под запросы, чтобы сделать внутренний туризм не менее привлекательным, чем зарубежные направления.